Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились увеличивать экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Об этом сообщается в коммюнике, распространённом канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

Согласно документу, политики «договорились продолжать совместные усилия по увеличению экономического давления» на Россию и «решительно положить конец западной зависимости от российских нефти и газа». Кроме того, в ходе беседы они «обсудили необходимость ускорить оказание помощи Украине, в том числе увеличить военную и экономическую поддержку».