В последние дни в СМИ Сербии распространилась информация о том, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS.

Согласно сообщению Службы по связям с общественностью и коммуникациям SOCAR, данная информация не соответствует действительности.

«Недавно сербские СМИ заявили, что SOCAR заинтересована в приобретении контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS. Мы заявляем, что информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.