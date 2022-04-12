Ереван должен понять, что не сможет помешать планам Баку в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения должна увидеть, что не сможет помешать нашим планам. Если они не дадут нам проход через Зангезур, то сами окажутся в проигрыше. В первую очередь, они нарушат заявление от 10 ноября (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года). В данном заявлении было четко указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР должна быть связь. Это обязательство», сказал Алиев во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

Он отметил, что, Азербайджан все равно «рано или поздно добьется своего» (в вопросе запуска Зангезурского коридора). «Если Армения не хочет выполнять взятые на себя обязательства, то мы не будет нести ответственности по каким-либо своим обязательствам. Они должны это знать и не тянуть время. Все равно рано или поздно мы добьемся своего. Будет лучше, если они (армяне) немного поторопятся», — подчеркнул глава государства (цитата по «Интерфаксу»).