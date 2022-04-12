В Украине задержали кума Владимира Путина, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Благодаря СБУ (Службе безопасности Украины) проведена специальная операция. Молодцы», — написал президент, пообещав сообщить подробности позднее.

В мае 2021 года генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд отправил его под домашний арест. Политик покинул место, где должен был находиться по решению суда, после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании Киевом Медведчука. «Не могу сказать, насколько это соответствует действительности», — заявил он РИА Новости.

