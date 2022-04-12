Второе заседание региональной платформы в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, Россия и Иран) пройдет в ближайшее время, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас есть планы по поводу повестки дня на вторую встречу в формате «3+3″ (первая встреча состоялась в декабре 2021 года на уровне заместителей министров иностранных дел). Встреча должна пройти в ближайшее время, нельзя терять время», — сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

Президент отметил, что в рамках данной платформы необходимо добиться конкретных результатов, иначе, по словам Алиева, она потеряет свою значимость.

«Мы сторонники реальных результатов. У нас есть очень четкое представление будущего развития региона (Южного Кавказа). Мы знаем чего хотим и впредь будем использовать все возможности для достижения наших целей», — подчеркнул президент (цитата по «Интерфаксу»).