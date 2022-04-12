Таджикская сторона стягивает силы к месту вооруженного инцидента на границе с Кыргызстаном, сообщила пресс-служба кыргизской пограничной службы.

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Перестрелка между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошла на границе двух стран, по предварительным данным, один таджикский пограничник получил ранение, сообщает пресс-центр кыргызской погранслужбы.

«На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — заявил представитель пресс-центра.

Сообщается, что пограничный наряд Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, увидев кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии госграницы.

Требования пограничников остановиться и отойти от линии рубежа на свою территорию пограничный наряд Таджикистана, как утверждают в Бишкеке, проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана на 20 метров.

«В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам. По итогам переговоров пограничных представителей двух государств стрельба была прекращена. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет. По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение», — подчеркнули в погранведомстве.

Уточняется, что в настоящее время на месте инцидента проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку.