К границе с Финляндией Россия начала стягивать вооружение. В частности, замечена тяжелая техника, включая ракетные системы. Об этом сообщает Daily Mail.
Отметим, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла о намерениях страны вступить в НАТО, на что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что этот шаг «не улучшит ситуацию с безопасностью в Европе».
Надо прставить на боевое дежурство в Финляндии стратпгичпсаие бтмбардировщики НАТО как это делсет в Беларуси Фашистская Россия(РФ)
Орки понимают только силу и никакой язык не поможет , ни финский , ни русский, ни карельский. Пора уже защитить нормальные страры от бомжей с ядерными ракетами, которые воруют в Украине все- начиная с игрушек и женских гиоиенических средств до компов и бытовой техники!😡😡😡