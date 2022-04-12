К границе с Финляндией Россия начала стягивать вооружение. В частности, замечена тяжелая техника, включая ракетные системы. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла о намерениях страны вступить в НАТО, на что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что этот шаг «не улучшит ситуацию с безопасностью в Европе».

