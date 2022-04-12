«После войны наши контакты с Европейским союзом активизировались. Европейский союз принял реалии постконфликтного периода».

Об этом президент Азербайджана Алиев сказал сегодня на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года.

«По инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в декабре и апреле были проведены трехсторонние встречи. И эксперты, и азербайджанская общественность увидели, что в итоговом коммюнике не было названия «Нагорный Карабах», что естественно. Потому что Азербайджан выразил протест против этого, и там нет слова «конфликт», потому что конфликта уже нет. Конфликт разрешен», — заявил глава государства, слова которого приводит «Репорт».