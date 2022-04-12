Переговоры между Украиной и Россией проходят «крайне тяжело». Об этом 12 апреля заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давленного на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений», – заявил советник главы ОП.