ВСУ освободили 15 населенных пунктов на Херсонщине и отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.

«Благодаря доблести наших военных, линия фронта находится уже не на границе Криворожского района и Херсонской области, она продвинута гораздо дальше в сторону и проходит уже внутри Херсонской области. Освобождено более 15 населенных пунктов, враги пытаются огрызаться очень серьезно, но наши военные очень качественно уничтожают и технику, и живую силу противника», — отметил Вилкул.

По его словам, в освобожденных населенных пунктах специалисты восстанавливают инфраструктуру, прежде всего линии электропередач.