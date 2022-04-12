Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что после отступления российской армии в городе обнаружили 403 тела мирных жителей.

«Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали вскрытие второй могилы массового захоронения – 56 тел, плюс 4 частные могилы», — сообщил мэр Бучи.

«Надеемся, кто пропал без вести живы, но, скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места», — отметил Федорчук.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы.