Договариваться с Украиной трудно из-за её непоследовательности по принципиальным вопросам. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного выступления с белорусским коллегой.

«Мы вышли на определённый уровень договорённостей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины… не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса (аннексированные Россией украинские земли — прим. Minval).

Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения переговоров. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и украинская сторона отошла от своих договорённостей в Стамбуле.

Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договорённостей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию».

