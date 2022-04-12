Индекс потребительских цен в США в марте 2022 года достиг 8,5%. Это самый большой прирост в годовом исчислении с декабря 1981 года, после скачка на 7,9% в феврале, сообщает Reuters.

Месячная инфляция выросла в марте до максимума за 16,5 лет до 1,2%, поскольку война России против Украины подняла стоимость бензина до рекордно высокого уровня.

В марте цены на бензин в среднем взлетели до рекордно высокого уровня в 4,33 доллара за галлон. В то время как бензин был основным фактором инфляции в прошлом месяце, продукты питания и услуги, такие как аренда жилья, также внесли значительный вклад.