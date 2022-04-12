Популярные отечественные блогеры, размещающие контент в Instagram и Facebook, а также на YouTube, в TikTok и Twitch, потеряли до 80 % доходов — об этом свидетельствует проведённое «Известиями» исследование. Попытка миграции на альтернативные площадки для многих ведёт к катастрофическим последствиям.

По данным экспертов, вслед за блогерами на другие площадки мигрируют не более 10 % наиболее лояльных зрителей. Завоевание аудитории на новых виртуальных площадках возможно, но займёт очень много времени. Тем более, что бизнес сокращает расходы на рекламу, и это тоже сказывается на заработках. Причинами падения доходов стали как блокировка некоторых социальных сетей, так и сокращение числа рекламодателей — это не менее важно, поскольку многие бренды ограничили и остановили расходы на продвижение на всех, а не только на заблокированных площадках. Не последнюю роль играют приостановка работы TikTok в России и отключение монетизации в YouTube и Twitch.

Впрочем, оценки падения доходов неоднозначны. Например, управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко считает, что доходы упали «всего» на 30-60 %. Так или иначе, в сложившихся обстоятельствах многие авторы прекращают ведение блогов, более не приносящих прибыли. По данным Brand Analytics, из Instagram ушли 48 % российских авторов контента, из Facebook — 21 % пользователей, наблюдается отток блогеров и с не запрещённых пока площадок вроде YouTube — это можно объяснить отключением монетизации.

Хотя многие завели аккаунты на площадках вроде «ВКонтакте» или Telegram, подписчики мигрируют вслед за авторами не столь активно, особенно, если для этого приходится устанавливать дополнительные приложения — они предпочитают найти на удобных для них площадках блогеров со схожей тематикой. По некоторым оценкам, специально за популярными блогерам переходят всего 3-7 % аудитории. Эксперты считают, что готовность мигрировать вслед за блогерами демонстрирует их реальный социальный капитал. Если действительно популярные авторы будут по-прежнему пользоваться спросом, то блогеры с накрученной аудиторией сильно пострадают.

Так или иначе, количество новых пользователей российских площадок начало стремительно расти. За последний месяц аудитрия RuTube выросла на 64 %, а в некоторых случаях рост популярности отечественных сервисов демонстрируется трёхзначными темпами.

Новым авторам эксперты дают противоречивые советы. Если некоторые советуют сосредоточить усилия на двух-трёх отечественных каналах, то другие рекомендуют охватить максимум доступных площадок, чтобы потом выбрать их них варианты с самой лояльной и активной аудиторией.