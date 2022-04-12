Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным произошедшее в городе Буча в Украине и назвал это «спецоперацией» Великобритании.

«Мы это обсуждали. Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций — ред.), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане», — сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, «вместе с российскими друзьями мы полностью — с первого до последнего часа — раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада». «Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем», — добавил белорусский президент.