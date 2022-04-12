Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал «спецоперацию» России.

«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный» удар. По соседним областям. Что это возможно — мы сегодня четко убедились. Поэтому если кому-то неймется, и он кричит, что не туда влезли, не тогда начали, не там начали — ну тогда вы на весы положить вот этот гвалт, и то, что можно было бы получить, опоздай хотя бы на полмесяца или месяц», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ.