В Сураханском районе Баку произошло убийство.

Как сообщили в Сураханской районной прокуратуре, поступила информация об убийстве жительницы Сураханского района города Баку Натальи Поповой (1953 г.р.).

Было установлено, что внук Поповой Мурад Иманов (1999 г.р.) в ходе возникшей между ними ссоры убил свою бабушку, нанеся ей многочисленные ранения ножом в горло.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Мурад Иманов задержан.