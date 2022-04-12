Тайваньские военные опубликовали руководство, в котором рассказывают гражданским лицам о том, как подготовиться к потенциальному китайскому вторжению, в том числе, где найти бомбоубежища через приложения для мобильных телефонов и что делать в чрезвычайной ситуации, как различать сирены воздушного налета.

28-страничное руководство содержит информацию, которую «широкая общественность может использовать в качестве руководства по реагированию на чрезвычайные ситуации в условиях военного кризиса или стихийного бедствия», сказал Лю Тай-и, сотрудник Агентства по всеобщей обороне министерства.

Тайваньские военные впервые опубликовали такое руководство.