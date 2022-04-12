Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в эфире румынского телеканала Digi 24, что скоро начнется новый и «очень кровавый» этап украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

«Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный», — сказал он.