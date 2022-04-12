В отношении должностных лиц, присвоивших денежные средства граждан под предлогом продажи квартир, избрана мера пресечения в виде ареста. Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура.

Были выявлены основательные подозрения в том, что Алавердиев Талей Шамиль оглу, который был председателем ЖСК Sahil-S İnşaat по предварительному сговору с директором ООО GG Company Керимовым Панахом Судеиб оглу составил поддельные договора и финансовые справки, несмотря на то, что граждане, обратившиеся за приобретением квартир в новостройке в массиве «А-В» в поселке Ени Гюнешли в Сураханском районе Баку, являлись законными владельцами этих квартир. Тем самым Ш.Алавердиев допустил должностной подлог, и присвоил денежные средства в крупном размере многих лиц.

На основании собранных доказательств в отношении Т.Алавердиева и П.Керимова было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается.