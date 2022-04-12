Румыния рассматривает возможность диверсификации источников поставок газа в условиях санкций в отношении России, в числе возможных поставщиков Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на румынские СМИ.

Согласно данным СМИ, Бухарест ищет источники для замены российского газа. Румыния в настоящее время 20% потребность в газе удовлетворяет за счет поставок от «Газпрома».

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что в настоящее время Румынии не хватает газа для заполнения хранилищ на зимний сезон 2022-2023гг.

При этом он заверил, что власти ищут пути решения проблемы, в частности поставки сжиженного газа из Азербайджана могут стать одним из способов решения данного вопроса.

Как сообщалось ранее, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску в марте 2022 года заявил, что Бухарест заинтересован в импорте газа из Азербайджана.