Временный поверенный в делах Афганистана в Иране был вызван во вторник в иранский МИД. Как сообщает ТАСС, ему был заявлен решительный протест и объявлено о прекращении деятельности консульского отдела посольства Ирана в Кабуле до новых распоряжений.

Ранее перед иранским посольством в Кабуле и генеральным консульством в Герате прошли митинги, диппредставительства были забросаны камнями. Временному поверенному в делах Афганистана в Иране было сделано напоминание об ответственности правительства принимающей стороны за обеспечение безопасности иностранных диппредставительств. МИД Ирана призвал Афганистан к судебному преследованию напавших на посольство и генконсульство Ирана.