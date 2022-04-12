В партии шоколада Kinder, продающейся в Азербайджане, сальмонелла не обнаружена.

Об этом заявил журналистам председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, бактерия была обнаружена в продукции Kinder, произведенной в Бельгии.

«Есть подозрения на наличие бактерии сальмонелла в продукции Kinder, произведенной в указанный период в Бельгии компанией Ferrero. В Азербайджан также были завезены несколько партий. Нами была проведена экспертиза этих партий, и в них не было обнаружено Сальмонелла. Продукция, которая в настоящее время продается в маркетах, не относится к этой категории».