Специальные мониторинговые группы, куда входят представители Исполнительной власти Сабаильского района, Государственной службы МЧС по контролю пожаров, Сабаильского РУП и ПО «Азеригаз» осуществляют усиленные меры контроля в объектах общепита на территории Сабаильского района Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти района, в ходе мониторингов проводится осмотр газовых баллонов и других нагревателей на кухне и других участках объектов общепита, проверяется состояние электрического хозяйства, вентиляции и других систем.

В результате проведенных мер в ряде объектов были выявлены факты использования газовых баллонов, а также газовые линии с использованием резиновых и иных шлангов. Газовые баллоны были демонтированы и приняты меры в соответствии с законом.