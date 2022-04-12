Официальный Ереван продолжает сотрудничество с де-факто «властями» украинского Крыма, «приватизированного» Москвой . Как радостно сообщило симферопольское «министерство экономического развития», «крымские компании договорились с армянскими бизнесменами о поставках в Армению экологически чистых удобрений, электросварочного оборудования, других товаров и услуг».

Воздержимся от иронии и не станем уточнять, что подразумевают в Симферополе под «экологически чистыми удобрениями» — как уверены эксперты, под эту категорию подходит разве что навоз или листовой перегной. Тем более непонятно, зачем везти эту субстанцию из Крыма в Армению, где вряд ли испытывают дефицит навоза. Важно другое. С одной стороны, Армения явно пытается играть в политическую фронду и время от времени устраивать «праздник непослушания». Власти Армении разрешают проводить в стране антироссийские митинги с нецензурными лозунгами в адрес президента РФ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принимает сопредседателя МГ ОБСЕ от Франции Бриса Рокфея после того, как по этой самой Минской группе, точнее, входящим в нее США и Франции, весьма жестко «прошёлся» Сергей Лавров.

Но, с другой, как показывают новости о крымском навозе, Армения делает еще один шаг в поддержку России на украинском, точнее, антиукраинском направлении. Тем более что это не первые «обнимашки» Еревана с созданными Кремлем «властями» полуострова. Что, если уж начистоту, полностью укладывается в тот же внешнеполитический курс, что и голосование в ООН против территориальной целостности Украины и передача России многоцелевых истребителей Су-30СМ с последующим спектаклем для военных атташе стран НАТО, ради которого четыре «сушки» перегнали из Сирии и спешно перекрасили требуемым образом.

Наконец, все больше свидетельств, что Армения активно рассматривается и используется РФ для обхода санкций, прежде всего в таких сферах, как финансы и IT-технологии. «Взрывной наплыв» граждан РФ в Ереван тоже дает здесь изрядную пищу для размышлений. А о его масштабах позволяет судить даже такой факт: Ереванский метрополитен, где еще недавно из-за недостатка пассажиров ходили поезда из двух вагонов, теперь бодро отчитался, что перевёз аж на 160 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году. А тем временем на Западе уже открыто обещают распространить санкции и на те государства, которые помогают РФ обходить рестриктивные меры. Причем в экспертном сообществе уже называют Армению в числе «кандидатов». Так что в «крымский навоз» Армения вляпалась на редкость вовремя. Другое дело, что политика — это не метро, и здесь объявление «Осторожно, двери закрываются, следующая станция — санкции против Армении» могут просто не услышать. Особенно такие «профессионалы», как Пашинян и его команда.

Нурани, обозреватель Minval.az