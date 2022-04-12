Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах с целью ещё большего нагнетания антиукраинских настроений в обществе и эмоционально сколыхнуть россиян.

Об этом заявляет ГУР Минобороны Украины

Также, по данным ГУР Минобороны, могут быть нанесены ракетные удары по Белгороду и Крыму.

«В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп», — заявил начальник ГУР Кирилл Буданов