Внезапный визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев мог быть связан с необходимостью срочно выяснить текущую ситуацию и узнать детали переговоров с Россией на фоне слухов о скором заключении мирного соглашения.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Это было актом тушения пожара. Такой срочный визит без объявления — это тушение пожара и я думаю, что его побудило заявление Лаврова о том, что в ближайшие дни будет подписано мирное соглашение между Украиной и Россией. И что война вот-вот закончится. Дело в том, что Запад настроен так же, как и большинство нашего общества — воевать до победы. Какие могут быть переговоры? Именно поэтому он приехал, для того, чтобы выяснить ситуацию, что же там творится на этих переговорах. Потому что иногда даже в нашем информпространстве просачивается информация, что переговоры идут, и очень живо. Турецкая пресса пишет, что там согласован нейтралитет Украины, гарантии безопасности со стороны РФ и прочее. Я думаю, именно это заявление побудило господина Джонсона приехать, разобраться», — считает Жданов.