12 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики корпусным генералом Рафетом Далкыраном.

Как передает Минобороны, поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются реформы, направленные на приведение азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных Сил Турции.

В свою очередь, Р.Далкыран особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.