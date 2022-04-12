Россия для войны в Украине получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в разведке и поддерживаемых Ираном иракские формирования.

По данным издания, из Ирака в Россию были отправлены РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня. Кроме того, Тегеран подарил Москве иранский ракетный комплекс Bavar 373, похожий на российский С-300.

В издании отмечают, что шиитское формирование «Хашд аль-Шааби» 26 марта отправило в Иран РПГ и противотанковые ракеты, а 1 марта – разобранные на части две РСЗО Astros II бразильской разработки.

Затем, пишут журналисты, три грузовых судна (два под российским флагом и одно под иранским) пересекли Каспийское море – из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.

Использование преступного мира, занимающегося незаконным оборотом оружия, будет означать резкий сдвиг в российской стратегии, ведь Москва вынуждена все больше опираться на Иран в условиях санкций, пишут журналисты.