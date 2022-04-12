Бои на востоке Украины усилятся в ближайшие две-три недели.

Об этом сообщает британская военная разведка.

«Атаки российских войск сейчас по-прежнему сфокусированы на украинских позициях под Донецком и Луганском, — говорится в сообщении. — Также бои продолжаются в районе Николаева и Херсона и возобновляется наступление на Краматорск».

Вывод российских войск из Беларуси для передислокации на восток Украины все еще продолжается.

Россия вряд ли улучшила свои военные возможности после потерь в Украине за последние две-три недели войны. Еще одно наступление армии РФ ожидается на востоке Украины.