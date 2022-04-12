Нынешний конфликт в Украине ставит под угрозу продовольственную безопасность в мире, и США работают совместно с Индией над тем, чтобы попытаться нарастить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров в формате «два плюс два» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии на совместной пресс-конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

Глава американской дипломатии назвал проводимую РФ «спецоперацию» в Украине «атакой на основанный на правилах порядок», которого, по его утверждению, придерживаются США и Индия.

«Соединенные Штаты продолжат усиливать нашу поддержку правительству и народу Украины и призывают другие страны делать то же самое», — заявил он.

«Российская агрессия резко контрастирует с тем видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которое разделяют Соединенные Штаты и Индия», — сказал Блинкен.

«Действия России имеют глубокое воздействие не только на Европу и на Украину, но и на весь мир. Например, они вызывают продовольственную нестабильность и рост цен», — считает Блинкен. В частности, по его словам, боевые действия в настоящий момент препятствуют поставкам зерна с Украины.

«Наши страны (США и Индия — прим.) работают совместно над тем, чтобы попытаться направить больше продовольствия на мировой рынок, а также Всемирной продовольственной программе. И Соединенные Штаты также сфокусированы на выделении большего финансирования для Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также производстве большего количества удобрений, чтобы мы могли помочь другим поддерживать урожайность в будущем», — добавил госсекретарь.