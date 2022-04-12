Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявил, что было бы лучше, если война закончилась бы скорее.

Об этом сообщает NYT.

Нехаммер после встречи процитировал Путина: «Было бы лучше, если бы она – война – скорее закончилась». Но канцлер Австрии признает, что из контекста беседы не было понятно, о каком методе прекращения войны шла речь.

С одной стороны, эта фраза могла сигнализировать о том, что Путин готов к мирным переговорам, но нельзя исключать со стороны президента РФ и желания быстрой победы. Канцлер также отметил, что у Европы не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно ей.