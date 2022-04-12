От России нужно требовать репараций для Украины за ущерб, нанесенный в результате военных действий. Такое мнение в колонке для «НВ» выразил 11 апреля бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Украина вправе потребовать возмещения со стороны РФ. Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла Россия. То есть Россия должна платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты», – написал он.

Бывший замгенпрокурора отметил, что Украина уже сделала первые шаги в этом направлении, обратившись в Международный суд ООН и потребовав, чтобы РФ в том числе возместила все убытки, причиненные вторжением.

«Теоретически решение о возмещении ущерба Украине может быть принято Советом безопасности ООН. […] Каким образом заставить РФ выполнить потенциальное решение Совбеза ООН? К примеру, ни в коем случае не ослаблять санкционное давление, пока руководство РФ не согласится на выплату репараций», – объяснил Мамедов.

Он считает, что «можно привязать размораживание иностранных активов РФ к выплате репараций, то есть обеспечить их возврат только тогда, когда Россия компенсирует Украине все убытки».

«Следовательно, было бы целесообразно поднять этот вопрос уже сейчас, во время переговоров, а также внести обсуждение деталей выплаты репараций в повестку дня ООН и двусторонних переговоров с потенциальными гарантами безопасности Украины. Кроме того, Украина, Литва и Польша подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT), что улучшает обмен информацией между следственными органами. Этот механизм также может позволить ускорить преобразование арестованного в этих государствах имущества РФ и причастных к преступлениям в конфискованное. Сотрудничество в рамках соглашения между тремя странами на основе уже открытых уголовных дел позволит выработать пути его передачи Украине или потерпевшим как можно быстрее», – отметил Мамедов.

По его словам, Украина как государство имеет три варианта компенсации убытков:

предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ;

доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ. Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций;

по решению союзников получить замороженные активы РФ, если Россия и дальше продолжит игнорировать международное право.