Зерновой кофе без сахара и молока — это хорошая профилактика болезни Паркинсона и атеросклероза. Также напиток защитит от метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа и ряда сосудистых и неврологических расстройств. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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«Кофеин, по данным канадских учёных, снижает содержание белка PCSK9 в крови, что помогает печени выводить из крови «плохой» холестерин. Другие компоненты кофе оказывают антиоксидантный и противовоспалительный эффект», — объяснил он в беседе с Ura.ru.

Врач подчеркнул, что достаточно пить 3-4 чашки кофе в день, напиток при этом должен быть натуральным зерновым, без добавок. В малых дозах кофеин полезен и детям, особенно при синдроме дефицита внимания и гиперреактивности. Но всё же лучше дождаться возраста 16-18 лет, уточнил Токарев.