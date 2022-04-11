Французский МИД объявил персона нон грата еще шестерых российских дипломатов. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«В результате очень долгого расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персона нон грата» — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что вызвали советника-посланника дипмиссии для оглашения решения об их высылке.