Почти вдвое увеличилось количество пассажиров, воспользовавшихся услугами международных аэропортов Азербайджана в течение марта 2022 года.

Данную информацию приводит пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

За три месяца 2022 года по всем воздушным гаваням страны пассажиропоток достиг 886 тыс. человек. Большая часть из них — 79% — это пассажиры, чей маршрут проходил через Международный аэропорт Гейдар Алиев.

С начала года базовые авиаперевозчики аэропорта в Баку — AZAL и Buta Airways — обслужили 279 тыс. и 86 тыс. человек соответственно, что составляет 40% и 12% от общей доли обслуженных пассажиров.