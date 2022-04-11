Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в понедельник, что ситуация в Украине отражается на росте цен на продукты в Германии, а также спровоцировала локальную нехватку подсолнечного масла и муки.

Бербок напомнила, что Украина до сих пор считалась «житницей» для всего мира в том, что касается поставок зерновых. «Сейчас уничтожаются сельскохозяйственные угодья, надлежащим образом не убирается урожай с полей, <…> разрушаются склады и порты», — заявила она журналистам перед отлетом в Мали и Нигер. «В Германии это отражается на росте цен на продукты питания и пустующих в некоторых супермаркетах полках с подсолнечным маслом и пшеничной мукой», — сказала министр.

По ее словам, нехватка продовольствия является «попросту экзистенциальным вопросом» для многих других стран. «Миллионам людей грозит голод, по большей степени в странах, которые и так вынуждены бороться с политической нестабильностью, последствия климатического кризиса и другими вызовами. Регион Сахеля является тому печальным примером», — заметила она.

Глава МИД ФРГ сообщила, что во время визита в Мали и Нигер намерена ознакомиться с ситуацией на месте. Она утверждала, что правительство в Бамако в последние месяцы «потеряло очень много международного доверия», в том числе якобы «из-за активизации военного сотрудничества с Москвой». В этой связи она считает, что Германия будет продолжать усилия по стабилизации ситуации в этой стране только при наличии необходимых рамочных условий.