Российские вооружённые силы уничтожили базовый лагерь «Правого сектора», он располагался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в течение 11 апреля высокоточными ракетами наземного базирования уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Операция прошла в районах Попасной, Новозвановки и Золотого Донецкой области.

«Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения», — добавил Конашенков.