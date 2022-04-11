В Москве рядом со своим домом задержан политик Владимир Кара-Мурза. Об этом в соцсетях сообщил Илья Яшин.
По его словам, который приводит «Медуза», пока неизвестно, что стало причиной задержания.
В Москве рядом со своим домом задержан политик Владимир Кара-Мурза. Об этом в соцсетях сообщил Илья Яшин.
По его словам, который приводит «Медуза», пока неизвестно, что стало причиной задержания.
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