Число убитых российскими войсками мирных жителей Бучи Киевской области превысило 400 человек. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

«На сегодняшний день от рук российских войск в Буче погибли более 400 человек. Поиском погибших занимается Нацполиция и наши коммунальщики. Тела людей, которые были похоронены на частных усадьбах или обочинах, эксгумируют, описывают и доставляют в морг. Каждый день мы находим большое количество погибших только в Буче», — рассказал он.

По словам Шаправского, город разминировали на 60-70%.

«Разрушены около 70 частных домов с разной степенью повреждений — есть и уничтоженные до фундамента. Полностью разрушен один пятиэтажный дом ЖК Новая Буча — по предварительным данным, он восстановлению не подлежит. Также около 20 объектов в городе с серьезными повреждениями. В большинстве ЖК рашисты мародерили и грабили. Критическая инфраструктура более-менее целая, но пострадала водонапорная башня — там свыше 50 повреждений», — рассказал он.

Шаправский считает, что до конца этой недели в Буче более-менее смогут функционировать городские службы и критическая инфраструктура. «Но чтобы запускать в Бучу мирных жителей нам нужна как минимум эта и следующая неделя», — отметил он.

При этом в город начали возвращаться предприниматели, а мирных жителей запускают в город только по прописке.