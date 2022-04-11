Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что провел «прямые, открытые и жесткие» переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В заявлении после встречи Нехаммер отметил, что дискуссия с Путиным была «очень прямой, открытой и жесткой». Он добавил, что его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что «в войне есть только проигравшие с обеих сторон».

Встреча состоялась в официальной резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Австрийские СМИ, в том числе газета Kronen Zeitung, сообщили, что она продлилиась примерно 90 минут.