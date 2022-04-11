Россия уже потеряла в Украине больше вертолетов, чем за четыре предыдущие войны вместе взятые.

Данную информацию приводит пресс-служба Минобороны Украины.

«За 45 дней полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 137 вертолетов. Для сравнения: в первой чеченской войне РФ потеряла 21 вертолет, во второй чеченской – 36 вертолетов, в грузинской войне – три вертолета, в войне в Сирии – 23 вертолета. В четырех войнах Россия потеряла 83 вертолета», – заявили в Минобороны Украины.