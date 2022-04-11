Роскомнадзор требует от Google принять меры по недопущению угроз в адрес россиян в его сервисах, в частности, в переводчике Google.Translate. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Роскомнадзор направил требование американской ИТ-компании Google LLC о незамедлительном принятии мер по исключению из сервисов компании высказываний угроз в адрес российских пользователей»,— говорится в заявлении Роскомнадзора.
В публикации отмечается, что в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).
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