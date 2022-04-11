Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О мероприятиях по организации деятельности по выявлению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и устранению недостатков на всех видах объектов обслуживания и торговли, массово посещаемых населением».

Согласно постановлению, МЧС поручено в течение шести месяцев совместно с представителями министерства энергетики, Исполнительной власти (ИВ) Баку (представители районных (городских) ИВ — в городах и райцентрах), ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана и ОАО «Азеришыг» организовать проверки по соблюдению правил пожарной, радиационной и технической безопасности на всех нижеуказанных объектах:

— в зданиях, предназначенных для временного проживания, в том числе общежитиях, отелях, санаториях, домах отдыха, кемпингах, мотелях;

— на всех объектах социального назначения, в больницах, учебных заведениях, независимо от формы собственности;

— в зданиях культурно-просветительных организаций (театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и др);

— на всех общественных объектах, обслуживающих население (торговые центры, кафе, рестораны).

Постановление вступает в силу со дня подписания.