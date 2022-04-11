Организация возможной встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского будет находиться в центре внимания на заседании турецкого кабинета министров, которое проведет во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал TRT.

Кроме того, на совещании будут обсуждаться ситуация в турецкой экономике и эпидемиологическая обстановка в стране.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы принести результат.