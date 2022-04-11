Сергей Митрохин на прошедшем в среду заседании московского парламента выступили против «спецоперации» России на Украине: он назвал своего коллегу от фракции КПРФ Максимова неонацистом и фашистом, его выступление сравнил с «омерзительным доносом» в духе 1937-ого, а символ «спецоперации» «Z» — с «половинкой свастики».

«Пройдет немного времени, и те, кто поддерживает так называемую специальную операцию, будут горько жалеть», – добавил он.