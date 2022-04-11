«Спецоперация» РФ на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».