Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены представления президента Азербайджана об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального Банка, и назначении Талеха Кязимова на должность члена правления ЦБ.

Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству дал положительный отзыв на оба представления, рекомендовал их для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.