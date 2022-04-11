Украинская армия применила на войне с Россией тактику «бей-беги», которая оказалась эффективной, пишет газета Politico.

Эту тактику издание связывает с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого называет «железным генералом» и «героем».

Военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий, отмечает газета.

«Применяемая украинскими солдатами в этом году тактика «бей-беги» оказала ошеломляющее воздействие, остановив российскую военную машину. Из 120 батальонно-тактических групп России, 40 отступили в Беларусь для перевооружения. Целых 29 из этих групп в настоящее время неспособны к боевым действиям из-за огромных потерь, понесенных от небольших групп украинцев, вооруженных западным противотанковым оружием», — пишет издание.