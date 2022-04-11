В Казахстане некоторые мукомольные предприятия приостановили свою деятельность из-за роста цен на зерно. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«Если говорить о причинах поднимаемого вопроса, то дело, на наш взгляд, не в достаточности зерна, а в цене на это зерно. Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене. Особенно приграничные области, это Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Этот баланс сохранялся до введения Россией запрета на вывоз зерновых культур», — цитирует его «БелТА».

По его словам, это решение вынуждает отечественных мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где, соответственно, выросла цена на зерно.